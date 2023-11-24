​Агент Холанна высказалась насчёт слухов о «Реале»

Слухи продолжают связывать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна с «Реалом». Комментарий на этот счёт дала Рафаэла Пимента – агент норвежского футболиста.

«Слухи о «Реале»? Вы должны задавать этот вопрос «Реалу», а не мне», - сказала Пимента Corriere dello Sport.

«Холанн заслужил «Золотой мяч». Я надеюсь, что однажды он его выиграет. Он я уверена, что он предпочёл бы титул Лиги чемпионов со своей командой», - отметила агент.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 18 матчей, в которых забил 17 голов и отдал четыре голевых паса.

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