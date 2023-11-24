​Постекоглу: «Мы будем играть в свой футбол против любого соперника»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не намерен отступать от своего атакующего стиля, против кого бы ни играла команда.

«Будь то «Астон Вилла», «Манчестер Сити» или кто-то ещё, мы будем играть в свой футбол. Я не знаю другого пути. С точки зрения философии я придерживаюсь очень строгой религии. Я ходил в библиотеку футбольных книг и застрял на одном разделе, посвящённом атакующему футболу», - слова Постекоглу приводит Daily Mail.

Матч Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» пройдёт в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.