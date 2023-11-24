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​Гвардиола: Не стоит примерять наказание «Эвертона» на «Манчестер Сити»

24 Ноября 2023 • 17:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 21 ч. 33 мин.

Недавно с «Эвертона» сняли 10 очков в Премьер-лиге за нарушения клубом финансовых правил. После столь сурового наказания в среде болельщиков начали обсуждать, с каким же наказанием может столкнуться «Манчестер Сити», который в начале года обвинили более чем в 100 нарушениях. Соответствующий вопрос на пресс-конференции в пятницу получил рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола. Он считает, что наказание «ирисок» не стоит примерять за «Сити».

«Здесь нельзя сравнивать. Это совершенно разные случаи», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Ливерпуля» на своём поле.

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