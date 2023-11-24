Салах — о конкуренции с «Манчестер Сити»: Эта борьба делает «Ливерпуль» лучше

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о многолетней конкуренции с «Манчестер Сити».

«Эта борьба делает нашу команду и игроков лучше. Я уверен, что это также нашего тренера лучше. Когда ты знаешь, что кто-то всегда побеждает, а кто-то ждет твоей осечки, ты всегда работаешь усерднее», — приводит слова Салаха официальный сайт мерсисайдцев.

Завтра, 25 ноября, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. Старт поединка должен состояться в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.

Отметим, что перед стартом матч «горожане» возглавляют АПЛ, опережая идущий на второй позиции «Ливерпуль» на один зачетный балл.