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Артета высказался о будущем Томиясу – игрока связывают с «Баварией»

24 Ноября 2023 • 15:22 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
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25.11 20:30

В последнее время слухи активно связывают защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу с «Баварией». Комментарий по поводу будущего футболиста дал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«Я очень хочу, чтобы он остался. Я очень ценю этого футболиста. Его любят и уважают все в клубе. Он находится на том уровне, который нам нужен, чтобы оказывать влияние на команду», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Брентфорда» на выезде. На текущий момент «канониры» занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Такэхиро Томиясу ещё теги

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