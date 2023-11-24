Артета высказался о будущем Томиясу – игрока связывают с «Баварией»

В последнее время слухи активно связывают защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу с «Баварией». Комментарий по поводу будущего футболиста дал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«Я очень хочу, чтобы он остался. Я очень ценю этого футболиста. Его любят и уважают все в клубе. Он находится на том уровне, который нам нужен, чтобы оказывать влияние на команду», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Брентфорда» на выезде. На текущий момент «канониры» занимают третье место в турнирной таблице.