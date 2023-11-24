​Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал цель команды в нынешнем сезоне.

«Глядя на игроков, которые у нас есть, на нашу команду, на наш дух, на атмосферу, мы считаем, что побороться за титул Премьер-лиги – возможно. Наша цель как команды – выиграть чемпионат, и эту цель мы будем преследовать в этом сезоне. Прошлый сезон был недостаточно хорош, но мы верим, что сможем решать сложные задачи», - слова Александера-Арнольда приводит портал Goal.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ливерпуль» занял только пятое место и не пробился в Лигу чемпионов.

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч АПЛ против «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.