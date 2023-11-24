​У Варана испортились отношения с тен Хагом

В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» могут покинуть Каземиро и Рафаэль Варан, которые ещё не так давно казались железобетонными игроками основного состава команды.

Если говорить о Варане, то у французского защитника испортились отношения с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Как сообщает Daily Mail, честный обмен мнениями между 30-летним футболистом и тренером произошёл после того, как Варан не сыграл в недавнем дерби Манчестера.

Стоит сказать, что слухи связывают Рафаэля Варана с «Баварией», а Каземиро – с переездом в Саудовскую Аравию.

«Манчестер Юнайтед» решил, за какую сумму продаст Варана