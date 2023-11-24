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​У Калверта-Льюина есть два варианта в АПЛ слухи

24 Ноября 2023 • 14:42 Комментировать

В зимнее трансферное окно Доминик Калверт-Льюин может покинуть «Эвертон». Как сообщает TodoFichajes, у 26-летнего форварда есть сразу два варианта в Премьер-лиге – интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл».

В сезоне 2023/2024 Калверт-Льюин провёл за «Эвертон» 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Доминика Калверта-Льюина в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Эвертон» оказался на предпоследней позиции в турнирной таблице АПЛ после снятия 10 очков за финансовые нарушения.  

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Ньюкасл Эвертон Арсенал Лондон Доминик Калверт-Льюин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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