В зимнее трансферное окно Доминик Калверт-Льюин может покинуть «Эвертон». Как сообщает TodoFichajes, у 26-летнего форварда есть сразу два варианта в Премьер-лиге – интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл».

В сезоне 2023/2024 Калверт-Льюин провёл за «Эвертон» 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Доминика Калверта-Льюина в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Эвертон» оказался на предпоследней позиции в турнирной таблице АПЛ после снятия 10 очков за финансовые нарушения.