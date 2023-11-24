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​Канчельскис до конца года посетит могилу Бобби Чарльтона

24 Ноября 2023 • 14:26 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис планирует посетить могилу сэра Бобби Чарльтона до конца календарного года.

«Пока не посетил могилу Бобби Чарльтона, я нахожусь в отпуске. Думаю, что в декабре посещу. У меня там ещё первый сын похоронен, поэтому обязательно заеду и туда, и к Чарльтону», - цитирует Канчельскиса ТАСС.

Сэр Бобби Чарльтон, легенда «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии, ушёл из жизни 21 октября. Ему было 86 лет.

Отметим, что накануне Андрей Канчельскис покинул должность генерального директора в казахстанском клубе «Тобол».

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Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Бобби Чарльтон ещё теги
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