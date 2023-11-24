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«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего, не забившего ни одного гола в 11 матчах Ла Лиги

24 Ноября 2023 • 12:38 Комментировать

26-летний нигерийский центрфорвард Умар Садик, который выступает за испанский «Реал Сосьедад», по-прежнему находится в сфере интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Манкунианцы испытывают нехватку нападающих и рассчитывают на помощь Садика. «Красные дьяволы» планируют подписать Умара в зимнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро, а контракт с нынешним клубом истекает в 2028 году.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий до сих пор не забил голов. На его счету лишь один голевой пас в 11 встречах.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Умар Садик трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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