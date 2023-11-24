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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил почти 40% от всех голов «Манчестер Сити» в АПЛ после своего трансфера

24 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн показывает потрясающую результативность в составе «Манчестер Сити». С начала сезона-2022/2023 норвежский бомбардир забил 39% мячей от общего числа голов «горожан» в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, что скандинавский нападающий пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне Эрлинг провел 35 поединков и отметился 36 забитыми мячами. Вместе с командой Холанн оформил требл, а в голосовании за «Золотой мяч» финишировал на втором месте, уступив лишь аргентинцу Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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