Барнс сравнил Собослаи с Джеррардом

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс сравнил полузащитника «красных» Доминика Собослаи с легендой мерсисайдского клуба Стивеном Джеррардом.

«Я ничего не слышал об этом футболисте до его трансфера в «Ливерпуль». Как только увидел его игру, сразу понял, что это отличный футболист. Собослаи напоминает мне Джеррарда. Редко встречаешь полузащитника, который отлично действует как в защите, так и в нападении. Доминик именно такой игрок. Он один из лучших в команде», - передает слова Барнса Talk Sport.

Собослаи перешел в «Ливерпуль» из немецкого «РБ Лейпцига». В текущем розыгрыше АПЛ венгр провел 12 поединков, забил гол и сделал два ассиста.