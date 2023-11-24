«Фулхэм» нашёл замену Митровичу в Бундеслиге

Датский центральный нападающий Йонас Винд, правами на которого владеет немецкий «Вольфсбург», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Tribal Football.

По данным источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован лондонский «Фулхэм». «Дачники» рассматривают кандидатуру Винда в качестве замены сербу Александару Митровичу, уехавшему в Саудовскую Аравию.

Трансферная стоимость Йонаса оценивается в 22 миллиона евро. Срок трудового соглашения датчанина с «волками» истекает в конце июня 2026 года.

В текущем сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 11 поединков, отметившись восемью забитыми мячами.