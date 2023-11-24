Джонсон: «Не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил деньги на Мбаппе»

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался о возможном переходе в английский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов побороться за 24-летнего француза, на которого также претендует «Бавария». Джонсон не верит в то, что мерсисайдцы способны потратить деньги, которые потребуются для подписания Мбаппе.

«Не могу себе представить, чтобы «Ливерпуль» потратил такие деньги, которые потребовались бы для приобретения Мбаппе. Они всегда подбирали игроков стратегически, используя данные, статистику, заглядывая в будущее, а также часто искали выгодную сделку, и, честно говоря, обычно всё получалось», — цитирует Джонсона Squawka.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 15 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 180 миллионов евро.