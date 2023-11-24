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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон назвал защитника, способного остановить Холанна

24 Ноября 2023 • 08:59 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о дуэли нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка в предстоящем поединке чемпионата Англии.

«Если кто-то и способен остановить Эрлинга, то это ван Дейк. Мне интересен понаблюдать, как Холанн будет действовать против Виргила. Будет ли он играть перед воротами или опустится глубже, чтобы выманить соперника из линии защиты», - цитирует Глена Squawka.

Центральный матч 13-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится 25 ноября на «Этихаде». Начало встречи запланировано в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Глен Джонсон Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн ещё теги
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