Холанн сыграет в суперматче «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

Лидер атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн восстановился после травмы и готов помочь своей команде в важнейшем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля».

По сообщениям журналистов ESPN, 23-летний норвежский голеадор последние дни тренировался в общей группе «горожан».

Напомним, что центральный поединок 13-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

На счету Эрлинга 17 голов и четыре результативные передачи в 18 поединках нынешнего сезона.