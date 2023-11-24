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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» могут купить португальца за 70 миллионов евро

24 Ноября 2023 • 08:21 Комментировать

Атакующий полузащитник Педру Нету, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону», пользуется спросом на трансферном рынке.

По информации Teamtalk, заполучить 23-летнего португальского игрока в свои ряды хотят лондонский «Арсенал», «МЮ» и клубы из чемпионата Саудовской Аравии. «Волки» готовы продать своего ведущего футболиста только в том случае, если за него предложат не менее 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Педру принял участие в десяти поединках «Вулверхэмптона», в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Педру Нету трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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