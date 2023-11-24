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«Манчестер Юнайтед» решил купить экс-игрока «Барселоны»

24 Ноября 2023 • 08:15 Комментировать

23-летний французский защитник Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий у себя на родине за «Ниццу», по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям журналистов таблоида The Sun, руководство манкунианского топ-клуба рассчитывает подписать игрока в ближайшее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между Тодибо и «Ниццей» истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Жан-Клер провел 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку.

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Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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