«Манчестер Юнайтед» решил купить экс-игрока «Барселоны»

23-летний французский защитник Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий у себя на родине за «Ниццу», по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям журналистов таблоида The Sun, руководство манкунианского топ-клуба рассчитывает подписать игрока в ближайшее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между Тодибо и «Ниццей» истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Жан-Клер провел 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку.