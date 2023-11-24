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​Гари Невилл: «Происходящее с «Олд Траффордом» - это позор»

24 Ноября 2023 • 05:38 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл беспощаден по отношению к стадиону «Олд Траффорд», который переживает не лучшие времена.

Напомним, что в последнем на данный момент матче, проведенном на «Олд Траффорде», на головы зрителей посыпались куски цемента и бетона. Лишь чудом обошлось без серьезных травм.

- В стадион не инвестируют. Это большая проблема. Он ржавеет. Он становится похожим на брошенную арену. Это стыд, - цитирует слова Гари Невилла.

«Олд Траффорд» функционирует с 1910 года, хотя во время второй мировой войны был серьезно поврежден и закрыт с 1941 по 1949 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Гари Невилл Олд Траффорд
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