«Олд Траффорд» разваливается - двое болельщиков получили по голове кусками цемента

Мы уже сообщали о том, что «Манчестер Сити» оказался лучше «Манчестер Юнайтед» и в женском дерби, «горожанки» выиграли со счетом 3:1. Помимо поражения, ставшего ушатом холодной воды для поклонников «красных», некоторые из фанатов получили по голове на своем родном стадионе в буквальном смысле.

На них свалились куски цемента, упавшие откуда-то с верхних ярусов арены. Фатальным инцидент не стал, но и чудным совсем не показался.

- Долгие годы Глэзерам намекают и прямо говорят, что надо инвестировать в «Олд Траффорд». Двадцать лет назад он был одним из лучших в мире, но с тех пор так деградировал, что сегодня не входит даже в десятку лучших - и не в мире, а в Англии, - заявил по этому поводу бывший защитник клуба Гари Невилл.