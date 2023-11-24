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​Эриксен может переехать в Саудовскую Аравию

24 Ноября 2023 • 00:16 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, саудовские клубы следят за ситуацией датского футболиста и могут предложить за него 20 миллионов евро.

В феврале Эриксену исполнится 32 года. В сезоне 2023/2024 хавбек провёл за «красных дьяволов» 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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