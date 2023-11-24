​Агуэро: «Мне так и не удалось забить на «Энфилде»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о матчах против «Ливерпуля». Аргентинец выступал за «горожан» в 2011-2021 годах.

«За мои десять лет в «Манчестер Сити» мы проводили потрясающие матчи с «Ливерпулем». В последнее время мы лицом к лицу боролись за титул Премьер-лиги. В этих матчах я забил несколько важных голов, но мне так и не удалось забить на «Энфилде», - сказал Агуэро Stake.

В субботу «Манчестер Сити» будет принимать «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» прозвучит в 15:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию матча.