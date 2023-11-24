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​Эдегор вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

24 Ноября 2023 • 00:00 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
1 4.80 X 3.80 2 1.77
25.11 20:30

Хорошие новости для болельщиков «Арсенала». Капитан команды Мартин Эдегор вернулся к тренировочному процессу. Из-за проблем со здоровьем норвежец пропустил несколько последних матчей «канониров» и ноябрьский сбор национальной команды Норвегии.

Таким образом, Эдегор имеет шансы сыграть за «Арсенал» в субботнем матче Премьер-лиги против «Брентфорда».

В сезоне 2023/2024 Мартин Эдегор провёл за «Арсенал» 15 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

«Арсенал» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор

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