Агуэро рассказал, кто из игроков «Ливерпуля» ему нравился

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вспомнил, как в своё время ему нравился «Ливерпуль».

«Когда я был моложе, мне нравился «Ливерпуль» из-за Оуэна. Я даже играл за них на своей PlayStation. Я пытался играть, как Оуэн!» - сказал Агуэро Stake.

За «Манчестер Сити» Агуэро выступал в 2011-2021 годах, после чего перебрался в «Барселону». Правда, вскоре аргентинцу пришлось повесить бутсы на гвоздь – у него проявились проблемы с сердцем.

В субботу в Премьер-лиге Англии «Манчестер Сити», текущий лидер, будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.