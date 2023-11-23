​У Агуэро спросили, мог ли он оказаться в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос, мог ли он в начале карьеры оказаться в «Ливерпуле».

«Я не знаю, правда ли это. Я читал, что они не сделали предложения, потому что я был очень молод, и это казалось рискованным трансферным вложением», - сказал Агуэро Stake.

Серхио Агуэро был вынужден завершить карьеру в конце 2021 года из-за проявившихся проблем с сердцем.

В субботу в Английской премьер-лиге «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» пересекутся. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.