Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может пропустить следующий еврокубковый сезон слухи

23 Ноября 2023 • 23:30 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» может пропустить еврокубковый сезон-2024/25 по одной простой причине – из-за покупки акций клуба бизнесменом из Великобритании Джимом Рэтклиффом, утверждает таблоид The Sun. Ранее сообщалось, что он выкупает 25% акций «МЮ».

Дело в том, что компания богатейшего британца Рэтклиффа уже владеет одним клубом – французской «Ниццей». И по правилам, в одном еврокубковом турнире не могут участвовать две команды с общими владельцами.

Неприятный слух для болельщиков «Манчестер Юнайтед», если по итогам сезона манкунианцам удастся попасть в любой из трёх еврокубков, куда попадёт и «Ницца». Единственный вариант, как пишет источник – если «МЮ», например, попадёт в Лигу чемпионов, а «Ницца» - в Лигу конференций или наоборот. Тогда они точно не смогут встретиться в одном турнире.

К слову, команда с Лазурного Берега Франции сейчас – одна из лидеров Лиги 1 и лишь на балл уступает идущему на первом месте «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен может переехать в Саудовскую Аравию
00:06 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро: «Мне так и не удалось забить на «Энфилде»
00:00 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор вернулся к тренировкам с «Арсеналом»
23 Ноября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Агуэро рассказал, кто из игроков «Ливерпуля» ему нравился
23:42 · Англия. Премьер-лига
​У Агуэро спросили, мог ли он оказаться в «Ливерпуле»
23:14 · Англия. Премьер-лига
В пяти сильнейших лигах Европы остались всего три сорокалетних игрока
22:00 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг порадовал новостью о Хёйлунне
21:53 · Англия. Премьер-лига
​Между «Челси» и Кварацхелией нет ничего серьёзного
21:28 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссаке предложили играть за сборную ДР Конго
21:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» решил, за какую сумму продаст Варана
20:23 · Англия. Премьер-лига
Названы клубы с самым тяжёлым рождественским графиком в АПЛ
20:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Вулверхэмптона» попал в шорт-лист «Челси» слухи
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Жирков посоветовал «Челси» игрока из России
19:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба продолжают следить за Маркосом Леонардо
18:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» работает над новым контрактом для Холанна
Все новости
Рекомендуем