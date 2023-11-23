«Манчестер Юнайтед» может пропустить еврокубковый сезон-2024/25 по одной простой причине – из-за покупки акций клуба бизнесменом из Великобритании Джимом Рэтклиффом, утверждает таблоид The Sun. Ранее сообщалось, что он выкупает 25% акций «МЮ».

Дело в том, что компания богатейшего британца Рэтклиффа уже владеет одним клубом – французской «Ниццей». И по правилам, в одном еврокубковом турнире не могут участвовать две команды с общими владельцами.

Неприятный слух для болельщиков «Манчестер Юнайтед», если по итогам сезона манкунианцам удастся попасть в любой из трёх еврокубков, куда попадёт и «Ницца». Единственный вариант, как пишет источник – если «МЮ», например, попадёт в Лигу чемпионов, а «Ницца» - в Лигу конференций или наоборот. Тогда они точно не смогут встретиться в одном турнире.

К слову, команда с Лазурного Берега Франции сейчас – одна из лидеров Лиги 1 и лишь на балл уступает идущему на первом месте «ПСЖ».