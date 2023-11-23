В пяти сильнейших лигах Европы остались всего три сорокалетних игрока

Всего три игрока с возрастом 40 лет остались в пяти сильнейших футбольных лигах Европы. Речь идёт про АПЛ, Ла Лигу, французскую Лигу 1, немецкую Бундеслигу и итальянскую Серию А.

Так, в чемпионатах Англии и Германии игроков 40 лет и старше вовсе нет. А в трёх оставшихся – по одному футболисту такого возраста на лигу, притом двое из них – голкиперы.

В Ла Лиге – это страж ворот «Бетиса», знаменитый чилиец Клаудио Браво. В Лиге 1 – защитник «Ниццы» Данте, известный по игре за «Баварию» в прошлом. А в Серии А это вратарь «Милана» Антонио Миранте, проведший большую часть карьеры в «Парме» и «Болонье».

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