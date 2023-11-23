Тен Хаг порадовал новостью о Хёйлунне

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил пресс-службе клуба, что травмированный датский форвард его команды Расмус Хёйлунн может вернуться в состав на следующей неделе.

Хёйлунн получил повреждение во время матча 12 тура АПЛ. Тогда манкунианцам противостоял «Лутон Таун».

«Точно не знаю, сможет ли он, но у нас есть надежда, что на следующей неделе он вернётся», - говорит тен Хаг.

В грядущее воскресенье «красным дьяволам» предстоит отправиться в гости к «Эвертону», которого недавно решили 10 очков. Сейчас у манчестерского клуба шестое место турнирной таблицы и 21 балл в копилке, позади - 12 туров чемпионата Англии.

Ранее после травмы восстановился защитник «МЮ» Люк Шоу.