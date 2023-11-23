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​Между «Челси» и Кварацхелией нет ничего серьёзного

23 Ноября 2023 • 21:53 Комментировать

Поговаривают, что «Челси» следит за полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. При этом журналист Бен Джейкобс пишет в социальных сетях о том, что между лондонским клубом и грузинским футболистом нет ничего серьёзного. «Пенсионеры» просто следят за Хвичей, как и многие другие клубы, в том числе «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Отмечается, что «Наполи» не планирует терять в 2024 году и Кварацхелию, и Виктора Осимхена. Последний, скорее всего, сменит клубную прописку.

22-летний Хвича Кварацхелия оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 85 миллионов евро.

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