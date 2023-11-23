Уан-Биссаке предложили играть за сборную ДР Конго

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в скором времени может официально представлять сборную ДР Конго, об этом пишет 90min.

Дело в том, что 25-летний футболист до сих пор не был заигран за основную сборную Англии на официальном уровне – он выходил н поле исключительно в форме юношеских команд «трёх львов». А родовые корни игрока идут именно из Конго, поэтому он может играть за эту африканскую команду уровня выше среднего. Тем не менее, родился футболист в Лондоне, а основам футбола обучался в академии местного клуба «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «МЮ» приостановил переговоры о контракте с Уан-Биссакой.