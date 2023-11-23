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​«Манчестер Юнайтед» решил, за какую сумму продаст Варана

23 Ноября 2023 • 21:22 Комментировать

Защитник Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky, «Манчестер Юнайтед» будет готов продать француза за 20-30 миллионов евро. Вариант с арендой на «Олд Траффорд» на данный момент не считают подходящим.

«Бавария» следит за ситуацией 30-летнего Варана, но пока не предпринимала каких-либо действий по его подписанию.

Отмечается, что Рафаэль Варан недоволен своим нынешним положением в «Манчестер Юнайтед», и в клубе это осознают.

В 12 матчах сезона 2023/2024 Варан записал на свой счёт один гол.

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Бавария Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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