​«Реал» может подписать Мбаппе и Холанна – деньги есть

«Реал» готовится к активной работе на трансфером рынке в 2024 году. На страницах издания AS вышел материал, в котором рассказывается о серьёзных финансовых возможностях мадридского гранда. Так, «сливочные» имеют 128 миллионов евро наличными и 265 миллионов евро неиспользованных кредитов, под которые, если понадобится, уже найдено финансирование. Плюс в уходящем году мадридцы сократили зарплатную ведомость, расставшись с Каримом Бензема и Эденом Азаром. Отмечается, что всё это позволяет «Реалу» подписать и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанна.

Мбаппе «Реал» может подписать как свободного агента – действующий контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» истекает в конце сезона. С 23-летним Холанном всё сложнее – его договор с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.