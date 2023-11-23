Названы клубы с самым тяжёлым рождественским графиком в АПЛ

Портал 90min назвал клубы Английской премьер-лиги с самым тяжёлым рождественским графиком. Речь идёт о последней декаде декабря, когда команды будут вынуждены сыграть три матча за несколько дней. Оценивалось положение соперника в турнирной таблице и расстояние, которое команде предстоит преодолеть по пути на выездные матчи.

Самый сложный график – у «Эвертона» и «Вест Хэма». Многострадальные «ириски» сыграют с «Тоттенхэмом» на выезде, «Манчестер Сити» дома и «Вулверхэмптоном» на выезде. В среднем, их соперники занимают шестое место в турнирной таблице.

Соперники «молотобойцев» в усреднённом значении также идут на шестом месте. Лондонцы примут дома «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» и сыграют в гостях у «Арсенала».