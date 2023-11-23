Лондонский «Челси» добавил в свой шорт-лист защитника «Вулверхэмптона» Раяна Аит-Нури. Теперь, по информации 90min, руководство «синих» может пригласить футболиста в команду в грядущем календарном году, так как планирует обновить позицию левого защитника.

Алжирцу 22 года, он уже довольно долго в составе «волков» - с лета 2021 года. В «Вулверхэмптон» защитник перебрался из французского «Анже» за компенсацию в 11 млн евро.

Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 25 млн евро, а его контракт с «волками» действует ещё почти три года – до середины лета 2026 года. В текущем сезоне у алжирца 14 выходов на поле за свой клуб, если брать АПЛ и Кубок лиги.