​Жирков посоветовал «Челси» игрока из России

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, какого российского игрока он бы посоветовал подписать английскому «Челси».

«Посоветовал бы им купить Головина. Есть ещё молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков также отметил, что российским футболистам нужно пробовать себя в командах из Европы.

Стоит сказать, что Юрий Жирков в своё время поиграл за «Челси». Лондонскую команду он представлял в 2009-2011 годах. За тот период Жирков провёл 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 12 результативных передач на партнёров.