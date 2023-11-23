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​Жирков посоветовал «Челси» игрока из России

23 Ноября 2023 • 19:16 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
1 1.50 X 5.10 2 6.00
24.11 23:00

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, какого российского игрока он бы посоветовал подписать английскому «Челси».

«Посоветовал бы им купить Головина. Есть ещё молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков также отметил, что российским футболистам нужно пробовать себя в командах из Европы.

Стоит сказать, что Юрий Жирков в своё время поиграл за «Челси». Лондонскую команду он представлял в 2009-2011 годах. За тот период Жирков провёл 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 12 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Юрий Жирков Александр Головин ещё теги

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