Три топ-клуба продолжают следить за Маркосом Леонардо

Бразильский нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо может перебраться в Европу уже в зимнее трансферное окно.

По данным Ge Globo, в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы два представителя Английской премьер-лиги — «Ньюкасл» и «Арсенал». Кроме того, подписать Леонардо надеется мадридский «Реал», отмечает источник.

В 2023 году форвард принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, забил 21 мяч и стал автором четырех результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Леонардо с «Сантосом» рассчитано до конца 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.