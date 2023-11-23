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Три топ-клуба продолжают следить за Маркосом Леонардо

23 Ноября 2023 • 19:13 Комментировать
Ботафого Рио-де-Жанейро
...
Сантос
26.11 22:00

Бразильский нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо может перебраться в Европу уже в зимнее трансферное окно.

По данным Ge Globo, в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы два представителя Английской премьер-лиги — «Ньюкасл» и «Арсенал». Кроме того, подписать Леонардо надеется мадридский «Реал», отмечает источник.

В 2023 году форвард принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, забил 21 мяч и стал автором четырех результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Леонардо с «Сантосом» рассчитано до конца 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

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Реал Мадрид Ньюкасл Сантос Арсенал Лондон Маркос Леонардо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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