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​«Манчестер Сити» работает над новым контрактом для Холанна

23 Ноября 2023 • 18:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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25.11 15:30

«Манчестер Сити» ведёт работы, чтобы убедить нападающего Эрлинга Холанна продлить контракт. Об этом рассказывает TeamTalk. В то же время отмечается, что для «горожан» в этом вопросе не гарантирован успех.

В «Манчестер Сити» Холанн перебирался из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В скором времени отец футболиста говорил, что Эрлинг хотел бы в будущем попробовать себя и в других топ-чемпионатах.

Отметим, что действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 норвежец провёл 18 матчей, в которых забил 17 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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