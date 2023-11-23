​«Манчестер Сити» работает над новым контрактом для Холанна

«Манчестер Сити» ведёт работы, чтобы убедить нападающего Эрлинга Холанна продлить контракт. Об этом рассказывает TeamTalk. В то же время отмечается, что для «горожан» в этом вопросе не гарантирован успех.

В «Манчестер Сити» Холанн перебирался из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В скором времени отец футболиста говорил, что Эрлинг хотел бы в будущем попробовать себя и в других топ-чемпионатах.

Отметим, что действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 норвежец провёл 18 матчей, в которых забил 17 голов.