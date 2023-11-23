Тен Хаг рассказал о состоянии Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии защитника команды Люка Шоу.

Ранее в клубе сообщили, что футболист приступил к тренировочным занятиям вместе с командой.

— Люк Шоу тренировался с командой на протяжении двух недель. Мы очень надеемся, что он вернется в состав в предстоящей игре, — заявил нидерландский специалист журналисту Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

В воскресенье, 26 ноября, подопечные тен Хага на выезде сыграют с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.