​«Арсенал» точно выкупит Райю у «Брентфорда»

Голкипер Давид Райя в обозримом будущем станет полноценным игроком «Арсенала». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «канониры» выкупят футболиста у «Брентфорда», реализовав опцию выкупа за 27 миллионов фунтов (31 миллион евро). Долгосрочный контракт Райи с лондонским клубом вступит в силу летом, он уже готов. «Брентфорд» принял такую структуру сделки из-за правил финансового fair play.

В сезоне 2023/2024 Давид Райя провёл 12 матчей, в которых пропустил 9 голов.

Ранее сообщалось, что Райя не сможет помочь «Арсеналу» в субботнем матче Премьер-лиги против «Брентфорда».