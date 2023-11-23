​Линекер: Роналду не может сравниться с Месси

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер дал очередной комментарий по поводу Лионеля Месси.

«Теперь Месси бесспорно величайший игрок всех времён. Есть люди, которые сравнивают его с Криштиану Роналду с точки зрения результативности. Но с точки зрения радости, которую они доставляют нам, когда мы смотрим на их игру, нет никого, кто мог бы потягаться с Месси», - сказал Линекер в эфире BBC.

На клубном уровне с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из МЛС. Недавно аргентинец выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Криштиану Роналду имеет в своём активе пять таких наград.