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​Линекер: Роналду не может сравниться с Месси

23 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер дал очередной комментарий по поводу Лионеля Месси.

«Теперь Месси бесспорно величайший игрок всех времён. Есть люди, которые сравнивают его с Криштиану Роналду с точки зрения результативности. Но с точки зрения радости, которую они доставляют нам, когда мы смотрим на их игру, нет никого, кто мог бы потягаться с Месси», - сказал Линекер в эфире BBC.

На клубном уровне с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из МЛС. Недавно аргентинец выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Криштиану Роналду имеет в своём активе пять таких наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Гари Линекер ещё теги
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