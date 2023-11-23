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Названа самая посещаемая арена сезона в топ-5 лигах Европы

23 Ноября 2023 • 17:05 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1 1.50 X 5.30 2 5.70
25.11 17:30

Авторитетный портал Transfermarkt назвал самые посещаемые футбольные арены текущего сезона в пяти сильнейших футбольных лигах Европы.

Первое место – у арены дортмундской «Боруссии» - «Сигнал Идуна Парка». В среднем на матче эта арена собирает 81 365 зрителей – абсолютно лучший результат в пяти сильнейших чемпионатах.

На втором месте вновь арена немецкой команды – «Альянц Арена» в Мюнхене, на которой играет «Бавария» - 75 000 зрителей в среднем на матче.

Третье место – у «Олд Траффорда», домашней арены «Манчестер Юнайтед». На игры «МЮ» в среднем ходят 73 504 человека.

Четвёртое и пятое место – у «Сан-Сиро», на котором играют «Интер» и «Милан». Только на «Интер» в среднем ходят чуть больше зрителей – 73 163 против 72 363 у «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ещё теги

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