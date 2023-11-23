Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана

23 Ноября 2023 • 16:15 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием о защитнике команды Гарри Магуайре.

— Гарри воспользовался своим шансом, когда Варан отсутствовал из-за травмы. Существует внутренняя конкуренция, что нормально для больших клубов, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 30-летний Магуайр принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 21 очко.

26 ноября команда тег Хага встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Гарри Магуайр Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
16:15
Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана
10:21
Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»
04:29
Хенрик Ларссон: «Хёйлунн выглядит интересно, но ему нужно время»
00:30
Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать 2
22 Ноября
22:42
Каземиро начал задумываться о переезде в Саудовскую Аравию
22:23
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
18:57
​Билялетдинов: «Кто из российских футболистов мог бы усилить «Эвертон»? Да никто»
14:56
Мопе: «В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом, болельщики усложнили мне жизнь»
14:43
Шоу возобновил тренировки
14:32
​Чистка на «Олд Траффорд»: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти больше 10 футболистов
14:25
Санчо откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии
11:34
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
03:19
«Манчестер Юнайтед» может заплатить 118 млн евро за 19-летнего португальца
21 Ноября
23:39
Варан хочет продолжить карьеру в Серии А
23:16
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают тренировки тен Хага одной из причин неудачных результатов
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:56
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Ле Норманом
15:43
Гризманн не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед» 1
15:17
«Бавария» считает, что может оформить трансфер Варана за 20 миллионов евро
20 Ноября
19:29
​Онана надеется сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед»
00:51
Скоулз объяснил причины неудач Маунта в «Манчестер Юнайтед»
19 Ноября
23:27
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ 1
21:45
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
09:37
Фернандеш — о возможном переезде в Саудовскую Аравию: «Я счастлив там, где нахожусь»
18 Ноября
16:48
​С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков
05:37
​Болельщики «Манчестер Юнайтед» отказываются от абонементов на матчи
05:30
​Жан-Клод Блан может получить работу в «Манчестер Юнайтед»
05:21
Вероятность вылета «Эвертона» из АПЛ возросла в десять раз
17 Ноября
18:49
​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации
17:03
Билялетдинов: «Всё равно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне»
16:34
​«Эвертон» отреагировал на снятие 10 очков в АПЛ – клуб готовит апелляцию
15:31
​С «Эвертона» сняли 10 очков – команда оказалась в зоне вылета 2
15:20
​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» уже на днях
15:08
​Стало известно, почему Варан потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»
16 Ноября
16:45
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики»
16:14
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо
15:33
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А
15 Ноября
16:23
​Из «Манчестер Юнайтед» уходит исполнительный директор – он работал в клубе 16 лет
14:01
Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть
12:42
Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
01:36
В «Манчестер Юнайтед» готовы заработать на продаже Каземиро
00:15
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Бенфики» и сборной Португалии
14 Ноября
21:19
Санчо не горит желанием переходить в клуб из Саудовской Аравии
15:19
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
14:40
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд 1
01:27
​Роналду – только восьмой: Названы лучшие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»
13 Ноября
22:43
Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо
22:28
Хёйлунн хуже всех в топ-5 лигах реализует явные голевые моменты
11 Ноября
21:55
​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
17:36 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» точно выкупит Райю у «Брентфорда»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин посоветовал Алипу идти в Манчестер пешком
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Линекер: Роналду не может сравниться с Месси
17:05 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена сезона в топ-5 лигах Европы
16:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана
16:06 · Англия. Премьер-лига
Каррагер не верит в победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
15:21 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль не собирается уходить из «Челси»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о возможном переходе Алипа в «Манчестер Юнайтед»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Хорошие новости для «Манчестер Юнайтед»: Онана близок к возвращению в строй
12:13 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Предпочитаю видеть Палмера под нападающим»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» близка к покупке защитника «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Удоги: «Постекоглу в первый же день сказал мне, что я буду ключевым игроком для «Тоттенхэма»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» положила глаз на игрока «Жироны»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал важное заявление по Нкунку
10:21 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»
Все новости
Рекомендуем