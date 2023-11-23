Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился комментарием о защитнике команды Гарри Магуайре.

— Гарри воспользовался своим шансом, когда Варан отсутствовал из-за травмы. Существует внутренняя конкуренция, что нормально для больших клубов, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 30-летний Магуайр принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, сумев набрать 21 очко.

26 ноября команда тег Хага встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.