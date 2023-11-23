Каррагер не верит в победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 13-го тура АПЛ, в котором мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити».

Эксперт отметил проблемы «Ливерпуля» с составом, выразив мнение, что «красным» не удастся обыграть «горожан» на их поле.

«Команде Клоппа будет тяжело. Лучшее, чего они достигнут в игре с «горожанами», — это ничья. Статистика противостояний «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» не в пользу мерсисайдцев», — цитирует Каррагера Daily Mirror.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 15:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «горожане» опережают мерсисайдцев в турнирной таблице АПЛ на одно очко.