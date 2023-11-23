Хорошие новости для «Манчестер Юнайтед»: Онана близок к возвращению в строй

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Андре Онана избежал серьезного повреждения и может принять участие в поединке с «Эвертоном» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям британских журналистов, камерунский голкипер уже провел две тренировки в общей группе команды. Онана должен быть готов к предстоящему поединку, который состоится в ближайшее воскресенье.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии вратарь провел 12 поединков и пропустил 16 мячей. В пяти встречах Андре сохранил свои владения в неприкосновенности.

В «Манчестер Юнайтед» решили, кто заменит Онана