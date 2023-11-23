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«Бавария» близка к покупке защитника «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2023 • 12:01 Комментировать

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может переехать в немецкую Бундеслигу. По информации Todofichajes, в подписании звездного игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Руководство немецкого гранда рассматривает кандидатуру Варана в качестве усиления оборонительной линии в зимнее трансферное окно. Рафаэль не против сменить команду, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «красных дьяволов». Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Варан провел восемь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану

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Бавария Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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