«Бавария» близка к покупке защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может переехать в немецкую Бундеслигу. По информации Todofichajes, в подписании звездного игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Руководство немецкого гранда рассматривает кандидатуру Варана в качестве усиления оборонительной линии в зимнее трансферное окно. Рафаэль не против сменить команду, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «красных дьяволов». Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Варан провел восемь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану