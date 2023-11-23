Удоги: «Постекоглу в первый же день сказал мне, что я буду ключевым игроком для «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоги рассказал о своей первой беседе с главным тренером Анге Постекоглу. Напомним, итальянец подписал контракт со «шпорами» ещё летом 2022 года, но затем провёл сезон в «Удинезе» на правах аренды.

«В первый день Постекоглу позвал меня на беседу, где сразу сказал, что я буду ключевым игроком для «Тоттенхэма». Он объяснил, что хочет от меня видеть. Доверие со стороны главного тренера всегда даёт большую мотивацию», – сказал Удоги в беседе с журналистом Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Удоги провёл десять матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя результативными передачами и одной красной карточкой.