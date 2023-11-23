«Барселона» положила глаз на игрока «Жироны»

Каталонская «Барселона» следит за полузащитником «Жироны» Савиньо, за которым также пристально наблюдает «Манчестер Сити». По информации от журналиста Хоакима Пьеры, вингер действительно интересен «Барселоны».

Так или иначе, «сине-гранатовым» будет трудно офрмить трансфер 19-летнего таланта, так как «Манчестер Сити» не собирается его упускать. Дело в том, что «Жирона» принадлежит владельцам «горожан». Англичанам не составит труда оформить сделку по Савиньо.

Отметим, что бразилец в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Испании.