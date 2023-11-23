«Челси» сделал важное заявление по Нкунку

Лондонский «Челси» сообщил о том, что французский нападающий Кристофер Нкунку возобновил полноценные тренировки с командой. Игрок полностью восстановился от травмы колена, которую получил перед стартом нынешнего сезона.

Кристофер перешел в «Челси» из немецкого «РБ Лейпцига» минувшим летом за 60 миллионов евро. Срок трудового соглашения между 26-летним французом и «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2029 года.

Лондонский клуб неудачно стартовал в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 12 проведенных туров «Челси» набрал 16 баллов и находится на десятом месте в турнирной таблице.