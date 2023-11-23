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Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»

23 Ноября 2023 • 10:21 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отреагировал на информацию об интересе английского клуба к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен выкупить французского футболиста у испанского клуба за 25 миллионов евро. Однако позже появилась информация он нежелании Гризманна менять команду.

«Если придёт Гризманн, что тогда делать с Хёйлунном? Тогда он будет играть? И если нет, то зачем вы его покупали? Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна», — цитирует Бербатова Football365.

В нынешнем сезоне 32-летний Гризманн провёл за «Атлетико» 16 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 25 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Антуан Гризманн Расмус Хёйлунн ещё теги

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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