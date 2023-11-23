Гари Невилл выбрал звёздного тренера для «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал тренера, которого пригласил бы в манкунианский гранд.

«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы в «Сити». Юрген является невероятным тренером. Если бы мне дали право выбора, то я назначил бы его в «Юнайтед» уже завтра. Однако «Ливерпуль» не согласится расстаться с ним», - передает слова эксперта Football 365.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года.

В настоящий момент наставником «Манчестер Юнайтед» является нидерландец Эрик тен Хаг. По итогам 12 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице.